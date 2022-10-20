HDP'li vekilin terörden yakalanıp gözaltına alınan eski eşi adliyede

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Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan eski eşi Mustafa Tosun, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Mustafa Tosun'un, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün düzenlenen baskınla Tosun´u yakalayıp, gözaltına aldı. Tosun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-10-20 12:26:22



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