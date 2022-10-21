AK Parti'li Kaya: Artık yaşlı bir toplumumuz var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Kaya: Artık yaşlı bir toplumumuz var

DHA

AK Parti'li Kaya: Artık yaşlı bir toplumumuz var


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA)TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya, "Birleşmiş Milletler yüzde 10´luk nüfus eğer 65 yaş üzerine çıktıysa yaşlı toplum olarak görüyor. Türkiye'de bu skalaya girmiş durumda. Artık yaşlı bir toplumumuz var Türkiye'de" dedi.
TBMM'de yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları ve yaşamaları muhtemelen sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, İzmit´e geldi. Burada çeşitli inceleme ve gezilerde bulunan 19 kişiden oluşan komisyonun başkanı ve  AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve belediye yöneticilerine, komisyonun çalışmaları ve hedefleri konusunda sunum yaptı.
Artık rapor yazmaya başlayacaklarını söyleyen Kaya, şunları kaydetti:
"Türkiye için hem dünyadaki örneklerimizi hem de Türkiye'de ki iyi örneklerimizi hukuki alt yapısını güçlendirerek iyi bir rapor olmasıdır. Türkiye'de Kocaeli rakamlarına baktığımız da az evvel gördük 65 yaş üstü yüzde 8'lik bir nüfus barındırıyoruz. Bu iyi bir rakam ama Türkiye böyle değil. Birleşmiş Milletler Yüzde 10´luk nüfus eğer 65 yaş üzerine çıktıysa yaşlı toplum olarak görüyor. Türkiye'de bu skalaya girmiş durumda. Artık yaşlı bir toplumumuz var Türkiye'de. Kocaeli'de de yavaş yavaş sirenler çalışıyor, sarı ikazları veriyor. Bunun önüne geçmemiz mümkün değil, çok iyi bir şey bu aynı zamanda. Demek ki sağlıklı yaşlanan ömrü uzayan bir nüfusumuz var. Burada hükümetimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarını takdirle ifade etmemiz lazım. Aynı zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk meselesini de ideolojik siyasi hiçbir değerlendirmeye tutulmadan bu ülkenin geleceği için de ne kadar kıymetli olduğunun da altını çizmekte fayda var."
 DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-10-21 14:29:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de iki tır arasında sıkışan sürücü öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki tır arasında sıkışan sürücü öldü
Mücadele yapısından etkilenerek başladığı wushuda şampiyonluklara koşuyor
YEREL HABERLER Mücadele yapısından etkilenerek başladığı wushuda ...
Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Sevgi Evleri'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Sevgi Evleri'ni ...
Kocaeli'deki Tahtalı Göleti yeni çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak
YEREL HABERLER Kocaeli'deki Tahtalı Göleti yeni çehresiyle ...
(Görüntülü) ÜST GEÇİTTEN ATLAYAN KADINI AŞAĞIDAKİLER YAKALAMAYA ÇALIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÜST GEÇİTTEN ATLAYAN KADINI AŞAĞIDAKİLER ...
Üst geçitten atlayan kadını aşağıdakiler yakalamaya çalıştı
YEREL HABERLER Üst geçitten atlayan kadını aşağıdakiler yakalamaya ...
(Görüntülü) BÜŞRA&#039;YI CANİCE ÖLDÜREN SANIK BİLEKLERİNİ KESTİ, AİLENİN AVUKATI &#039;DELİ NUMARASI YAPARAK CEZADAN KURTULMA ÇABASINDA&#039; DEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BÜŞRA'YI CANİCE ÖLDÜREN SANIK ...
Büşra'yı canice öldüren sanık bileklerini kesti, ailenin avukatı 'Deli numarası yaparak cezadan kurtulma çabasında' dedi
YEREL HABERLER Büşra'yı canice öldüren sanık bileklerini kesti, ...
HDP'li vekilin terörden yakalanıp gözaltına alınan eski eşi adliyede (2) 
YEREL HABERLER HDP'li vekilin terörden yakalanıp gözaltına alınan ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtarlara sosyal tesis tahsis etti
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtarlara sosyal tesis ...
GTÜ'den 12 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı
YEREL HABERLER GTÜ'den 12 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim ...
(Görüntülü) SEDEFNUR&#039;UN ERKEK ARKADAŞI POLİS HAYALLERİM, İŞİM, GELECEĞİM, AİLEM MAHVOLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEDEFNUR'UN ERKEK ARKADAŞI POLİS ...
Sedefnur'un erkek arkadaşı polis: Hayallerim, işim, geleceğim, ailem mahvoldu
YEREL HABERLER Sedefnur'un erkek arkadaşı polis: Hayallerim, işim, ...
Kocaeli'de çıkan ev yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de çıkan ev yangını söndürüldü
Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 iş yeri ile otomobil kurşunlandı
(Görüntülü) HDP MİLLETVEKİLİNİN ESKİ EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP MİLLETVEKİLİNİN ESKİ EŞİ ADLİYEYE ...
HDP'li vekilin terörden yakalanıp gözaltına alınan eski eşi adliyede
YEREL HABERLER HDP'li vekilin terörden yakalanıp gözaltına alınan ...
Lezzeti sınırları aşan Eşme ayvasında 4 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Lezzeti sınırları aşan Eşme ayvasında 4 bin ton ...
AK Parti Karamürsel Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Karamürsel Genişletilmiş İlçe Danışma Meclis ...
Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi beğeniliyor
YEREL HABERLER Nane ve biberiyeyle buluşan İzmit pişmaniyesi ...
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
HDP milletvekilinin eski eşi gözaltında 
YEREL HABERLER HDP milletvekilinin eski eşi gözaltında 
Eşi ve kayınpederini öldüren şüpheli, takip edip, aynı sokaktaki otelde kalmış (3)
YEREL HABERLER Eşi ve kayınpederini öldüren şüpheli, takip edip, ...
Kocaeli'de 3 muhtarlık hizmet binasının temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 muhtarlık hizmet binasının temeli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.