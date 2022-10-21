Canice öldürülen Büşra'nın katilinin en ağır cezaya çarptırılması için toplandılar

Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, lise öğrencisi Büşra Kabataş'ın (15) işkence edilerek öldürmesi üzerine Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, protestoda bulundu. Eylemde, Taner Yaylacı´nın en ağır cezaya çarptırılması istendi.
Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş, 7 Ekim günü Mustafapaşa Mahallesi´ndeki evinde Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek öldürüldü. Elektroşok cihazı kullanan, genç kızı 20 kez bıçaklayan ve boğan, daha sonra yakan Taner Yaylacı memleketi Tokat´a gitmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Taner Yaylacı `canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme´ suçundan tutuklandı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, akşam saatlerinde Gebze Cumhuriyet Meydanı´nda bir araya gelerek protestoda bulundu. Eyleme, Büşra´nın annesi Aylin Çetin, ablası Başak Kabataş ve babaannesi ile arkadaşları da katıldı. Ayakta durmakta zorluk çeken babaanne, oturduğu sandalyede torunu Büşra´nın fotoğrafına sarılarak ağladı. Protestoda kadın cinayetlerinin son bulması ve suçluların en ağır cezaya çarptırılması yönünde sloganlar atıldı.
Başak Kabataş, eylemde yaptığı konuşmada kardeşini öldüren Taner Yaylacı´nın cezaevinde rapor alabilmek için deli numarası yaptığın söyleyerek, "Biz indirim değil, adalet istiyoruz, biz indirim değil, İstanbul Sözleşmesi´nin geri gelmesini istiyoruz. Ayşegüllerin, Büşraların canının yanmasını asla istemiyoruz" dedi.
Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kadın ise kadın cinayetlerine ve yaşanan son olaya tepki gösterdi. Büşra´nın babaannesine sarılan kadın, "Adalete güveniyoruz ama Allah onu da yaksın, ciğeri bitsin. Adalet artık geç kalma, idam idam, bir sallandırın Allah için, artık yeter" diye tepki gösterdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2022-10-21 21:11:39
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