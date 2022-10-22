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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin TL ceza

DHA

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin TL ceza


İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi'ni kirleten gemiye 795 bin 175 TL ceza kesildi. Kirliliğin yaşandığı bölgeye bariyerler çekilerek, temizleme çalışması yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında bir geminin İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlendi. Başiskele açıklarında demirli geminin denize petrol türevi atık bıraktığı tespit edildi. Türk bandıralı `Energy 1´ isimli gemiye 795 bin 175 TL ceza kesildi. Denizde kirliliğin yaşandığı bölgede bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışması yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2022-10-22 18:39:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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