Dalgıç kıyafetiyle midye avlarken yakalandılar, teknelerine el konulmasına sitem ettiler



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde dalgıç kıyafetleri giyip, denizde kaçak midye avcılığı yapan 5 kişi yakalandı. Para cezası uygulanan kişilerden biri, "Bu işi tekne ile yapıyorduk. Komiserimden Allah razı olsun, 3-4 teknemize alınca bırakmak zorunda kaldık" diyerek sitem etti.

İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda 'kuş cenneti' olarak bilinen sahilde, kaçak midye avcılığı ihbarı yapıldı. Polis ekipleri, ihbar sonrası harekete geçti. Deniz polisleri de tekne ile bölgeye geldi. Dalgıç kıyafetleri giyerek, midye avlayan 5 kişi sahile çıkarıldı. Daha önce de yakalanan kişilerden biri, "Karamürsel tarafında da çalıştım, Altınova tarafında da çalıştım. Bu işi tekne ile yapıyorduk. Komiserimden Allah razı olsun, 3-4 teknemize alınca bırakmak zorunda kaldık" diyerek sitem etti. 5 kişi hakkında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tutanak tutuldu, idari para cezası uygulandı. Çuvallara konulan midyeler ise tekrar denize bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-10-23 09:25:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.