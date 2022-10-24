Göktuğ bebeğin telefon kılıfının deliğine sıkışan parmağını itfaiye kurtardı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, 5 aylık Göktuğ Aydın Demir bebeğin telefon kılıfının deliğine sıkışan baş parmağı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak´ta meydana geldi. Göktuğ Aydın Demir bebek, sağ elinin baş parmağını telefon kılıfındaki deliğe sıkıştırdı. Ailesi bebeğin parmağını çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekibi makine ile telefon kılıfını kesti. Bu sırada annesinin kucağında olan bebek, makineden çıkan sesten korkup ağladı. Ekipler, parmağı kurtarılan bebeği severek susmasını sağladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2022-10-24 13:59:24



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