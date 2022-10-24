Kocaeli'de plastik imalathanesinde yangın (1)



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde bir plastik imalathanesinde yangın çıktı. Alevler yanındaki fabrikaya da sıçrarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi´ndeki bir plastik imalathanesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İmalathanedeki yangın kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler imalathaneden tahliye edilirken, alevler bahçede park halinde bulunan bir araca ve yanındaki bir makine imalatı yapan fabrikaya da sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-10-24 16:44:33



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