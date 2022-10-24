Kocaeli'de plastik imalathanesindeki yangın fabrika ve nakliye firmasına sıçradı (2)- Yeniden



Ergün AYAZNabi YAZICIAlişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde plastik imalathanesinde çıkan yangın yanında bulunan makine fabrikası ile nakliye firmasına sıçradı. Yangında imalathane ve fabrika tamamen yanarken, nakliye firması ise hasar gördü.

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Petrol Caddesi'nde faaliyet gösteren plastik imalathanesinde saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek imalathaneyi sardı. İmalathane ve çevresinde bulunan firmalarda çalışanlar tesisleri boşalttı. Olay yerine Körfez İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin yanı sıra Tüpraş ve Organize Sanayi Bölgesi ile çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi. İmalathanedeki alevler yanında bulunan makine üretimi yapan fabrikaya ve nakliye firmasına sıçradı. Bu sırada imalathanenin bahçesinde bulunan bir araç da yandı. Tesislerin yanında bulunan diğer araçlar ise çekiciler vasıtasıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Nakliye firmasının park alanında bulunan tankerler uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, gökyüzü kara dumanla kaplandı. 42 itfaiye aracı ile 105 personelin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 5 itfaiye erine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından müdahale edildi. 3 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. Yangında imalathane ve fabrika tamamen yanarken, nakliye firması ise hasar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİ YAVUZ: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Burası önemli sanayi bölgesi. Yangın vesilesiyle 15.44 sularında bize ihbar geldi. Yaklaşık 6 dakika sonra devletimizin tüm imkanıyla yangına müdahale edilmeye başlandı. Tüpraş ve OSB'lerin itfaiyelerini de yönlendirilmesiyle 42 araç ve 105 personelle müdahale etmeye başladık. Çok şükür ki başka tesislere herhangi bir şekilde sıçramadan, can kaybı olmadan yangın kontrol altına alındı." dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Nabi YAZICI-Alişan KOYUNCU

2022-10-24 19:00:43



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