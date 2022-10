İnanması zor ama gerçek değil  

Alişan KOYUNCUErol POLATSelda Hatun TAN/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde esnaf İsmail Kuş (36), evinin bir odasındaki atölyede, kil, ahşap, karton ve plastik kullanarak gerçeğini aratmayan minyatür yapılar inşa ediyor. Ortalama 56 bin parçadan oluşturduğu minyatürlerde balkonda asılı halı, evlerdeki eşya ve makineler ile kapının önüne atılan çöplere kadar her detayı titizlikle işleyen Kuş, "Eserlerimi satın almak isteyen çok oluyor ama ben satmak istemiyorum. Hedefim ileride sergi açmak" dedi.

Çayırova ilçesinde hırdavat toptancılığı yapan lise mezunu İsmail Kuş, iş yerine gelen bir arkadaşının maket tırmık yapmak için ahşap malzeme istemesi üzerine, minyatür sanatını denemeye karar verdi. İlk olarak yaklaşık 300 parçadan oluşan bir köy evi yapan Kuş, daha sonraki çalışmalarında eserlerini geliştirmek istedi. Evinin bir odasında oluşturduğu atölyede, kil, ahşap, karton ve plastik malzemelerle akaryakıt istasyonundan fırına, kırtasiyeden oto tamircisine, berberden umumi tuvalete kadar bir mahallede görülebilecek mekanları gerçeği aratmayan minyatürlere dönüştüren Kuş, eserlerinde günlük yaşamdaki her türlü detayı eklemeyi ihmal etmiyor. Ortalama 5-6 bin parçadan oluşturduğu yaklaşık 20 minyatür yapıda balkonda asılı olan halıdan, kapının önüne atılan çöplere, yapıların içerisindeki eşya ve makinelere kadar her detayı titizlikle işleyen Kuş, eserlerini paha biçemediği ve manevi değerinin çok yüksek olduğu için satmadığını ifade etti. Kuş, eserlerini ilerde sergilemeyi hedefliyor.

YAPIMI 3-4 AY SÜRÜYOR

Minyatürlerinde kullandığı binlerce parçanın tamamını kendisinin yapıp, boyadığını dile getiren Kuş, şunları kaydetti:

"Çalıştığım yere gelen bir arkadaşım benden ahşap çubuklar istedi ve tırmık yapacağını söyleyince kafamda şimşekler çaktı ve bende o gün bir köy evi yapmaya karar verdim. Köy eviyle bu işe başladım ve evrilerek binalara kadar geldim. Şu anda yapmaya devam ediyorum. Bir tanesinin yapımı ortalama 3-4 ay sürüyor. İlk yaptığım eserler ortalama 1 hafta sürüyordu, ayrıntılar eklendikçe 4 ayı bulmaya başladı. Çalışmalarımda kullandığım bütün parçaları kendim yapıyorum, hiçbir hazır ürün kullanmıyorum. Son yaptığım makette 6 bin parça kullandım. Tuğlalar, kiremitler, kaldırım taşları ve içerisinde kullandığım eşyalar 6 bin parçayı buluyor."

'SATIN ALMAK İSTEYEN ÇOK OLDU, HEDEFİM MÜZE OLUŞTURMAK'

Birçok eser ortaya koyduğunu aktaran Kuş, bu konuda herhangi bir eğitim almadığını ve görsel hafızasında kalan ürünleri yaptığını belirtti. Kuş, "Yapacağım maketin ilk önce internetten fotoğrafına bakarak aynısını şekillendirmeye çalışıyorum. Kil, ahşap, karton, plastik gibi ürünler kullanarak detayları hazırlıyorum. Gören eşim dostum çok beğeniyor. Satın almak isteyen çok fazla kişi oldu ama ben satmayı pek düşünmedim. Türkiye'de bunu yapabilen çok fazla kimse yok. Bu maketleri satarsam bunlar belki kaybolup gidecek, ben de bunu gelecek nesillere bırakmak amacıyla yapıyorum. İleride çalışmalarımdan bir müze oluşturmak istiyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Alişan KOYUNCU-Erol POLAT-Selda Hatun TAN

