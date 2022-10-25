Yemeği de suyu da altın değerinde!

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Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü. Baraj yapıldıktan sonra su altında kalan köprüler de suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı.

Başiskele'de bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, mevsim şartlarına bağlı su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, barajdaki su seviyesi, 14 milyon 340 bin metreküp azalarak yüzde 28'e düştü. Baraj yapıldıktan sonra su altında kalan, köyleri birbirine bağlayan köprüler de gün yüzüne çıktı.

Barajda su seviyesinin daha alt seviyelere düştüğü zamanlarda Sapanca Gölü´nden takviye yapılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-10-25 10:24:58



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