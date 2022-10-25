Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada



Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Şengür (43), hayatını kaybetti. Kaza anı se güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında D-130 Karayolu Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvar'ı İzmit istikametinde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 41 BU 902 plakalı yolcu otobüsü, Ali Şengür idaresindeki 41 ALB 269 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde motosikletin sürücüsü Şengür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin kavşaktan yola girdiği sırada otobüsün çarptığı ve otobüsün altında kalarak sürüklenen motosikletten kıvılcımların çıktığı, daha sonra da savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2022-10-25 15:45:00



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