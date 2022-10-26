Oto galeri sahibine silahlı saldırı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde oto galeri sahibi Onur Zaman (38) iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi Onur Zaman, iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada G.C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan ateşlenen kurşunların hedefi olan Zaman ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onur Zaman ameliyat edilip, yoğun bakıma alındı. Şüpheli G.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-10-26 11:19:07



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