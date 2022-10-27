Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, bir kafede tartışan boşanma aşamasındaki çift, çocuklarının gözü önünde kavga etti. Kavga sırasında koltuğa düşen kadına eşi ardı ardına yumruk attı.

İzmit Kuruçeşme'deki bir kafede bir araya gelen boşanma aşamasındaki T.A. ile eşi T.A., arasında tartışma çıktı. Ayağa kalkan taraflar, birbirlerine saldırdı. Bu sırada adam, oğlunu kafenin önüne çıkarırken, kadın eline geçirdiği sopa ile eşinin peşinden gitti. Kafenin çıkışında eşinin itmesiyle kadın, koltuğun üzerine düştü. Kocası, koltuktaki kadına ardı ardına yumruklarla vurdu. Kafede çalışan kadın ile bir kadın müşteri, adamı tutarak çekti. Kavga sona ererken, çiftler kafeden ayrıldı. T.A., olayın ardından emniyete giderek kocası T.A. hakkında şikayette bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftlerin kavgası güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-10-27 11:32:40



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