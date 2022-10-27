Bakan Kirişci: 9 milyon tonluk bir gemi geçişi gerçekleşti



Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tahıl Koridoru'yla ilgili olarak, "Bugün itibarıyla 9 milyon tonluk bir gemi geçişi gerçekleşti. 400'e yakın gemi geçmiş oldu. Tahıl Koridoru´ndan geçen tahılın ve gıda ürünlerinin yüzde 62'sini Avrupalılar alıyor. Yüzde 21'ini Asyalılar, yüzde 12-13'lük kısmını Afrikalılar. İhtiyacı en fazla olan, en geri kalmış ülkeler ise sadece yüzde 6,1'ini alıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İş Dünyası Buluşmaları programına katıldı. Girişimcilerle bir araya gelen Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla 9 milyon tonluk bir gemi geçişi gerçekleşti. 400'e yakın gemi geçmiş oldu. Tahıl Koridoru´ndan geçen tahılın ve gıda ürünlerinin yüzde 62'sini Avrupalılar alıyor. Yüzde 21'ini Asyalılar, yüzde 12-13'lük kısmını Afrikalılar. İhtiyacı en fazla olan, en geri kalmış ülkeler ise sadece yüzde 6,1'ini alıyor. Bu bile aslında Tahıl Koridoru açılması meselesi bile dünyayı rahatlattı. Bir gıda milliyetçiliğinin, bir gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bir anda fiyatlar gerilemiş ve özellikle gıdaya muhtaç olan, kendi üretemeyen ülkeler, çünkü herkes bizim gibi değil bu üretemeyen ülkeler nefes almış oldu. Biz hamdolsun başından beri aldığımız tedbirlerle, gerçekten eli öpülesi stratejilerimizle hem 85 milyon nüfusumuzu doyuruyoruz. Biz tarımda kendi insanımızı doyurmakla kalmıyoruz, ülkemizi ziyaret eden 50 milyon turist var onları doyuruyoruz. Onları doyurmak için dışarıdan yemek siparişi vermiyoruz. Evde pişen yemeklerimizi ikram ediyoruz. Ürettiklerimizi ikram ediyoruz. Yetmedi 21,6 milyar dolara çıktı son açıklanan dış ticaret rakamlarıyla bizim ihracatımız."

'TEKNOFEST KUŞAĞI ÜLKEYE ÇAĞ ATLATABİLECEK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR'

Yerli ve milli alanlarda önemli gelişmelerin de yaşandığını ifade eden Bakan Kirişci, "Ciddi manada bir dijitalleşme ve teknoloji kullanımı, bunun yaygınlaşması gerçekten hızla gerçekleşti. Bir TEKNOFEST kuşağı çıktı. Bu TEKNOFEST kuşağı bugün her alanda gerçekten bu ülkeye çağ atlatabilecek çalışmalar yürütüyor. Bir Bayraktar ailesi, iki kıymetli evladının sadece bu ülkeye değil, dünyanın gündemine nasıl hakim olduğumuz konusunda bize sağladıkları gücü herkes görüyor. Türkiye yüzde 20 olan yerli ve millilik oranını savunma sanayisinde, bugün yüzde 80'e çıkardıysa biz bu gençliğe borçluyuz. Bu gençlik sayesinde hamdolsun aklınıza gelenin en iyisini yapabilme noktasında her gün yeni bir başarı hikayesi sergiliyoruz."

'TÜRKİYE SINIRLARINA HAPSEDİLMEK İSTENEN ÜLKE OLMAYACAĞINI BÜTÜN DÜNYAYA HAYKIRDI'

Bakan Kirişci, Türkiye´nin sınırlarına hapsedilmek istenen bir ülke olmayacağını dünyaya haykırdığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bundan dolayı da Türkiye artık 780 bin kilometrelik bir kara, 462 bin kilometrekarelik bir mavi vatan sınırlarına hapsedilmek istenen bir ülke olmayacağını dünyaya haykırdı. Gerek bölgesel gerek global düzeyde olduğunu gösterdi. Herkes birbiriyle kavga ederken, adeta 'Vur, vur' diye tempo tutarken, biz bu vuruşmanın kimseye bir faydası yok, bundan kazananlar elbette vardır, kazananlar olacaktır ama dünyanın gerçek anlamda bir barışa ve sulha ihtiyacı vardır, dedik. Burada Cumhurbaşkanımızın izlemiş olduğu o dirayetli, doğru ve yerinde dış politikayla bir anda Türkiye artık ülkemizi ziyaret edenlerin de renklerine ve geldikleri ülkelerine bakarsanız bu değişimi çok net olarak görürsünüz. Son dönemde adeta sıraya girdiler. 'Aman bu konuyla ilgili siz aracı olun, aman ne olur bunun moderatörlüğünü siz yapın, aman bu konuda sizin sözünüz, sohbetiniz dinleniyor bize yardımcı olun. Biz Avrupalılar olarak doğal gazın kesintisiyle beraber donmayalım diye' Artık Avrupalı da biliyor" (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2022-10-27 17:35:06



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