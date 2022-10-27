Bakan Kirişci: 9 milyon tonluk bir gemi geçişi gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: 9 milyon tonluk bir gemi geçişi gerçekleşti

DHA

Bakan Kirişci: 9 milyon tonluk bir gemi geçişi gerçekleşti


Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tahıl Koridoru'yla ilgili olarak, "Bugün itibarıyla 9 milyon tonluk bir gemi geçişi gerçekleşti. 400'e yakın gemi geçmiş oldu. Tahıl Koridoru´ndan geçen tahılın ve gıda ürünlerinin yüzde 62'sini Avrupalılar alıyor. Yüzde 21'ini Asyalılar, yüzde 12-13'lük kısmını Afrikalılar. İhtiyacı en fazla olan, en geri kalmış ülkeler ise sadece yüzde 6,1'ini alıyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen İş Dünyası Buluşmaları programına katıldı. Girişimcilerle bir araya gelen Bakan Kirişci, şunları söyledi:
"Bugün itibarıyla 9 milyon tonluk bir gemi geçişi gerçekleşti. 400'e yakın gemi geçmiş oldu. Tahıl Koridoru´ndan geçen tahılın ve gıda ürünlerinin yüzde 62'sini Avrupalılar alıyor. Yüzde 21'ini Asyalılar, yüzde 12-13'lük kısmını Afrikalılar. İhtiyacı en fazla olan, en geri kalmış ülkeler ise sadece yüzde 6,1'ini alıyor. Bu bile aslında Tahıl Koridoru açılması meselesi bile dünyayı rahatlattı. Bir gıda milliyetçiliğinin, bir gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bir anda fiyatlar gerilemiş ve özellikle gıdaya muhtaç olan, kendi üretemeyen ülkeler, çünkü herkes bizim gibi değil bu üretemeyen ülkeler nefes almış oldu. Biz hamdolsun başından beri aldığımız tedbirlerle, gerçekten eli öpülesi stratejilerimizle hem 85 milyon nüfusumuzu doyuruyoruz. Biz tarımda kendi insanımızı doyurmakla kalmıyoruz, ülkemizi ziyaret eden 50 milyon turist var onları doyuruyoruz. Onları doyurmak için dışarıdan yemek siparişi vermiyoruz. Evde pişen yemeklerimizi ikram ediyoruz. Ürettiklerimizi ikram ediyoruz. Yetmedi 21,6 milyar dolara çıktı son açıklanan dış ticaret rakamlarıyla bizim ihracatımız."
'TEKNOFEST KUŞAĞI ÜLKEYE ÇAĞ ATLATABİLECEK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR'
Yerli ve milli alanlarda önemli gelişmelerin de yaşandığını ifade eden Bakan Kirişci, "Ciddi manada bir dijitalleşme ve teknoloji kullanımı, bunun yaygınlaşması gerçekten hızla gerçekleşti. Bir TEKNOFEST kuşağı çıktı. Bu TEKNOFEST kuşağı bugün her alanda gerçekten bu ülkeye çağ atlatabilecek çalışmalar yürütüyor. Bir Bayraktar ailesi, iki kıymetli evladının sadece bu ülkeye değil, dünyanın gündemine nasıl hakim olduğumuz konusunda bize sağladıkları gücü herkes görüyor. Türkiye yüzde 20 olan yerli ve millilik oranını savunma sanayisinde, bugün yüzde 80'e çıkardıysa biz bu gençliğe borçluyuz. Bu gençlik sayesinde hamdolsun aklınıza gelenin en iyisini yapabilme noktasında her gün yeni bir başarı hikayesi sergiliyoruz."
'TÜRKİYE SINIRLARINA HAPSEDİLMEK İSTENEN ÜLKE OLMAYACAĞINI BÜTÜN DÜNYAYA HAYKIRDI'
Bakan Kirişci, Türkiye´nin sınırlarına hapsedilmek istenen bir ülke olmayacağını dünyaya haykırdığını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Bundan dolayı da Türkiye artık 780 bin kilometrelik bir kara, 462 bin kilometrekarelik bir mavi vatan sınırlarına hapsedilmek istenen bir ülke olmayacağını dünyaya haykırdı. Gerek bölgesel gerek global düzeyde olduğunu gösterdi. Herkes birbiriyle kavga ederken, adeta 'Vur, vur' diye tempo tutarken, biz bu vuruşmanın kimseye bir faydası yok, bundan kazananlar elbette vardır, kazananlar olacaktır ama dünyanın gerçek anlamda bir barışa ve sulha ihtiyacı vardır, dedik. Burada Cumhurbaşkanımızın izlemiş olduğu o dirayetli, doğru ve yerinde dış politikayla bir anda Türkiye artık ülkemizi ziyaret edenlerin de renklerine ve geldikleri ülkelerine bakarsanız bu değişimi çok net olarak görürsünüz. Son dönemde adeta sıraya girdiler. 'Aman bu konuyla ilgili siz aracı olun, aman ne olur bunun moderatörlüğünü siz yapın, aman bu konuda sizin sözünüz, sohbetiniz dinleniyor bize yardımcı olun. Biz Avrupalılar olarak doğal gazın kesintisiyle beraber donmayalım diye' Artık Avrupalı da biliyor" (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU
2022-10-27 17:35:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de motosikletli kuryelere "Hızlı Değil Güvenli Teslimat" eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosikletli kuryelere "Hızlı Değil ...
İzmit Körfezi'nde alg patlamasıyla denizin rengi kahverengiye döndü
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nde alg patlamasıyla denizin rengi ...
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kocaeli Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
(Görüntülü)ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE BİRBİRLERİNE ...
Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı
YEREL HABERLER Çocuğunun gözü önünde eşini yumrukladı
(Görüntülü) İZMİT KÖRFEZİ, ALG ÇOĞALMASIYLA KAHVERENGİYE DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İZMİT KÖRFEZİ, ALG ÇOĞALMASIYLA ...
İzmit Körfezi, alg çoğalmasıyla kahverengiye döndü
YEREL HABERLER İzmit Körfezi, alg çoğalmasıyla kahverengiye döndü
Kocaeli'de buzdolabına gizlenmiş kaçak sigara ve makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de buzdolabına gizlenmiş kaçak sigara ve ...
Kocaeli'de kumaş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de kumaş yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın ...
Kocaeli'de bariyerlere çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bariyerlere çarpan minibüsteki 3 kişi ...
Oto galeri sahibine silahlı saldırı
YEREL HABERLER Oto galeri sahibine silahlı saldırı
Gölcük'te özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açıldı
YEREL HABERLER Gölcük'te özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ...
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 işçi ...
Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına ...
Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı öncesinde Türk bayrağı dağıtılıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı öncesinde Türk bayrağı ...
(Görüntülü) MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA ...
Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; ...
Kocaeli'de yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ...
(Görüntülü) TAMİRE ALINAN TELEFONUN BATARYASI PATLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TAMİRE ALINAN TELEFONUN BATARYASI PATLADI
Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu
(Görüntülü) YUVACIK BARAJI&#039;NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 28&#039;E DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE ...
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 28'e düştü
(Görüntülü) İNANMASI ZOR AMA GERÇEK DEĞİL
YEREL HABERLER (Görüntülü) İNANMASI ZOR AMA GERÇEK DEĞİL

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.