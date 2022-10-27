Demans teşhisi konulan Aysel Tuğluk tahliye edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)HDP Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Kocaeli Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevinde 2016 yılından beri tutuklu olan ve bir süredir demans teşhisi konulması nedeniyle tahliyesi talep edilen HDP Van eski Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında, Adli Tıp Kurumu tarafından 'Cezaevinde kalamaz' raporu verildi. Alınan tahliye kararının Kocaeli İnfaz Savcılığına ulaşmasının ardından Tuğluk, Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Alişan KOYUNCU

2022-10-27 20:39:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.