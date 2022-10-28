Kafede eşini yumruklamıştı, serbest kaldı



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, kafede tartıştığı boşanma aşamasındaki eşiyle kavga edip, ardı ardına yumruk atan T.A. adlı koca gözaltına alındı. Eşinin üzerine soda şişesi attığını ve önce onun saldırdığını belirten T.A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmit Kuruçeşme'deki bir kafede bir araya gelen boşanma aşamasındaki T.A. ile eşi T.A., arasında tartışma çıktı. Ayağa kalkan taraflar, birbirlerine saldırdı. Bu sırada koca, oğlunu kafenin önüne çıkarırken, kadın eline geçirdiği sopa ile eşinin peşinden gitti. Eşinin itmesiyle kadın, koltuğun üzerine düştü. Kocası, koltuktaki kadına ardı ardına yumruklarla vurdu. Kafede çalışan kadın ile bir kadın müşteri, kocayı tutarak çekti. Kavga sona ererken, çiftler kafeden ayrıldı.

Olayın ardından T.A. emniyete giderek kocası hakkında şikayette bulundu. Polis, T.A.´yı gözaltına aldı. T.A. kafede eşinin kendisinin üzerine soda şişesi attığını ve önce onun saldırması nedeniyle olayın yaşandığını söyledi. Şikayette bulunan kadın da önce kendisinin vurduğu yönünde ifade verdi. Adliyeye sevk edilen T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-10-28 12:58:25



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