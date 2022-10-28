Denizi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza 

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi´ni kirlettiği belirlenen gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin, İzmit Körfezi'nde yaptığı kontroller sırasında bir geminin denize sintine atıklarını boşalttığı belirlendi. Numuneler alınırken, `Amıra Joy´ isimli Barbados bandıralı gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL ceza kesildi. Limanda demirli geminin etrafına bariyer çekilerek kirliliğin yayılması önlenip, temizleme çalışması başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2022-10-28 20:50:01



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