Otomobille taksi çarpıştı: 5 yaralı 

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Erol POLAT/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobille taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Eskihisar Feribot Yolu'nda meydana geldi. Muhammet Mustafa Aktaş idaresindeki 41 T 3158 plakalı taksi ile Tamer Ergin yönetimindeki 34 KB 7532 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta sıkışan taksi sürücüsü Muhammet Mustafa Aktaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Aktaş ile yolcuları Özlem Derin Ayaz, İlknur Ocak, Murat Ayaz ve Ehap Dalal, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2022-10-29 10:23:58



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