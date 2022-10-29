İzmit'te, Atatürk imzası ve Türkiye haritası oluşturup, zeybek oynadılar

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 1380 kişi Atatürk imzası ve Türkiye haritası oluşturarak, zeybek oynadı.

İzmit Belediyesi'nin organizasyonu ile Kent Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Meydanda toplanan 1380 kişi, Atatürk imzası ve Türkiye haritası oluşturarak zeybek oynadı. Üzerlerinde Atatürk resimli kırmızı tişörtler bulunan bu kişiler, vatandaşlardan alkış aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-10-29 17:50:13



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