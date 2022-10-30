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İZMİT'te yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı Kaza saat 22.30 sıralarında D-130 Karayolu Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü mevkisinde meydana geldi. İzmit yönünde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 JCR 76 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak alanda takla attıktan sonra istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Aracından çevredekiler tarafından çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan aracın görüntüsü

DetayHABER-KAMERA:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli

2022-10-30 00:20:26



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