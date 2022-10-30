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Düğünde karşılaştığı husumetlisini vurdu

DHA

Düğünde karşılaştığı husumetlisini vurdu


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, Hakan A. (35), düğünde karşılaştığı husumetlisi Muharrem Ç. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Hakan A. hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. 
Olay gece saatlerinde İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bir düğün salonunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Muharrem Ç. ile Hakan A. düğünde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Ç. tabancasını ateşleyerek Hakan A.'yı vurdu. Yaralanan Hakan A. kanlar içerisinde yerde kalırken, Muharrem Ç. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Hakan A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Salonda yaşananlar nedeniyle fenalaşan çok sayıda kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan Muharrem Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-10-30 23:22:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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