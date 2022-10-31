Cip, yön tabelasına çarptı; sürücü yaralandı

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Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkıp, yön tabelasına çarpan cipin sürücüsü Yağmur Oral (21) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolu Ömer Türkçakal Bulvarı'na çıkan yol ayrımında meydana geldi. Yağmur Oral idaresindeki 34 FSL 927 plakalı cip, kontrolden çıkarak yön tabelasına çarptı. Cipte sıkışan Oral, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oral, tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2022-10-31 11:13:25



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