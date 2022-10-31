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Bakan Özer: Kantinlerdeki kirayı yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık (2)

DHA

Bakan Özer: Kantinlerdeki kirayı yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık (2)


ROBOTİK KODLAMA ATÖLYELERİ AÇILIŞINA KATILDI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kocaeli Kongre Merkezi'nde Cumhuriyet'in 99'uncu yılında 99 adet Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri (KODELİ) açılışına katıldı. Ülke olarak en önemli fırsat penceresinin genç nüfus olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Bir ülkenin en değerli sermayesi, beşeri sermayesi ve bu beşeri sermayesinin de niteliğini artırmadaki en kullanışlı enstrüman eğitim. Bizim de ülke olarak en önemli fırsat penceremiz, genç nüfusumuzun oldukça ölçeğinin büyük olması. Aslında 2 binli yıllara geldiğimiz zaman baktığımız manzarada aslında eğitim karnemizin de çok iyi olmadığını görüyoruz. 5 yaştaki okullaşma oranlarının yüzde 11, ortaöğretimde yüzde 44 seviyesinde, yükseköğretimde net okullaşma oranlarının da yüzde 14'lerde olduğunu görüyoruz. Hemen hemen ilkokul hariç tüm eğitim kademelerinde okullaşmanın yüzde 50'nin altında olduğu bir manzara var. Bugün rekabet etmiş olduğumuz OECD ülkeleri 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 90'lara çıkartmasına rağmen ülkemiz maalesef bu aşamaya 70 yıl gecikmeyle ulaştı" dedi.
'GELECEĞE UMUTLA BAKILMASI İÇİN ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI'
Yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Bakan Özer, şöyle konuştu:
"Bugün geldiğimiz noktada 5 yaştaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı yüzde 11'lerden yüzde 97'ye yükseldi. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63, ortaokullardaki okullaşma oranları yüzde 99,44 yani yüzde yüzlerde. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı ise yüzde 44'den yüzde 95'e yükseldi. Yükseköğretim okullaşma oranları yüzde 14'lerden yüzde 48'lere çıktı. Son 20 yıl eğitime erişimin maksimum seviyeye çıktığı ve beşeri sermayemizin geleceğin yani Türkiye vizyonunun inşasında eğitimle niteliğin arttığı bir döneme tekabül ediyor. Sadece bunlar yapılmadı. Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Başörtüsü yasağından katsayı uygulamasına kadar. Toplum kesimlerinin üzerinde vesayetçi bir şekilde şekillendiren mühendislik projelerinin, antidemokratik eğitim politikalarının tamamı bu dönemde kaldırıldı. Son 20 yıl sosyoekonomik seviyesine, arka planına bakmaksızın tüm vatandaşlarımızın eğitime ücretsiz erişebildiği bir döneme tekabül ediyor. Yani hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı, kız çocuklarının ilk kez okullaşma oranlarında yüzde 90'lara çıktığı, eğitimin tüm kademelerinde beşeri sermayenin niteliğinin sürekli arttığı, geleceğe umutla bakılması için önemli yatırımlar yapıldı."
'ÇOCUKLARIMIZI DAHA NİTELİKLİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'
Bakan Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2 binli yıllardaki 300 bin seviyesindeki dersliklerimiz bugün 900 binler seviyesine ulaştı. 1 milyon dersliği olan bir eğitim sistemimiz var. 500 bin öğretmen sayımız 2 milyona ulaştı. Tüm bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitime her yıl bütçeden en büyük pay aktarılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Kocaeli'den verdiği tüm desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler de gelinen noktada, eğitimin kalitesini daha fazla arttırmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, geleceğimiz olan çocuklarımızı çok daha nitelikli yetiştirmek için elimizden gelen tüm çabayı tüm arkadaşlarımızla sarf ediyoruz. Öğrencilerimizi sadece akademik becerilerle donatılmış şekilde değil, aynı zamanda devletini, milletini bilen, kültürel değerleri içselleştirilmiş ve dünyaya farklı şeyler söyleyebilme kapasitesine sahip gençleri yetiştirmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz."
'2022 SONUNA KADAR TAMAMLIYORUZ'
Bakan Özer, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuşmasına değinerek, "Kocaeli'deki robotik atölyelerin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Sayın Başkan'ım konuşurken bilişim teknolojileriyle ilgili yaptığı yatırımlarda bakanlığa meydan okudu. Her meydan okumanın bir cezası vardır. Bu yatırımları 2023'e bırakmıyoruz Sayın Başkan'ım. Kocaeli'de robotik kodlama atölyelerini 2022 yılının sonuna kadar tamamlıyoruz. Tüm küçük ve büyük onarımları, tefrişatla ilgili her şeyi biz Bakanlık olarak üstleniyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından, İzmit'teki Ulubatlı Hasan Ortaokulu ve Gebze'deki Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu'na canlı bağlantılarla, okullardaki robotik atölyelerin açılışı yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-10-31 16:02:41

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