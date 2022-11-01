Düğünde vurulan yeğen hayatını kaybetti, dayısı tutuklandı



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, düğünde dayısı Muharrem Çiçek tarafından tabanca ile vurulması sonucu ağır yaralanan Hakan Aydın (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yeğenini öldüren Muharrem Çiçek tutuklandı.

Olay dün gece İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Hakan Aydın ile dayısı Muharrem Çiçek aralarındaki husumet nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken Muharrem Çiçek, yeğenine kurşun yağdırdı. Boynu, göğsü ve bacağından yaralanan Hakan Aydın kanlar içerisinde yerde kalırken, Muharrem Çiçek olay yerinden kaçtı.

Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yeğenini öldüren Muharrem Çiçek ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çiçek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-11-01 01:07:15



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