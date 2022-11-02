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Taksideki kadın cinayetine müebbet hapis

DHA

Taksideki kadın cinayetine müebbet hapis


Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bindiği takside Seyhan Gözer'i (44) tabanca ile vurarak öldüren Ali Akbaba (50), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ali Akbaba, 28 Ekim 2021'de takside tartıştığı Seyhan Gözer'i tabanca ile başına bir el ateş ederek öldürdü. Hastaneye gitmek isteyen taksi şoförüne aracı emniyete sürmesini söyleyen Akbaba, polise teslim oldu. İşlemleri sonrası adliyeye sevki sırasında "Bu, bir namus meselesi" diyerek bağıran Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Akbaba hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Son duruşmada savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.
'KANUN NE DERSE, BUNA RAZIYIM'
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen kadının yakınları ile avukatlar katıldı. Son kez duruşmada savunma yapan sanık Akbaba, "Tasarlayarak, planlayarak kimseyi öldürmedim. Olay, kazadır. Kanun ne derse, buna razıyım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın yargılama boyunca herhangi bir pişmanlık ifadesi göstermediğini vurguladı. Heyet, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığa ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl, E.K.'yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle de 3 yıl hapis cezası verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-11-02 13:23:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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