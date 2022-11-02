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Bakan Kirişci: Gençliğin de tarım sektörüne, ormancılığa ilgisini mutlaka taşımalıyız (2)

DHA

Bakan Kirişci: Gençliğin de tarım sektörüne, ormancılığa ilgisini mutlaka taşımalıyız (2)


'TAHIR KORİDORU İLE 431 GEMİ GEÇTİ'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi'ni ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirişci, tahıl koridoruna ilişkin "Türkiye'nin jeopolitik üstünlüğü yıllarca sadece kavram olarak kullanıldı. Jeopolitik üstünlük, ne anlama geliyor, dünya için nasıl bir anlam ifade ediyor? Maalesef bunun içi bir türlü doldurulamadı. 2002'de AK Parti olarak iktidara geldiğimiz dünden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önce başbakan, ardından cumhurbaşkanı sıfatı ile izlemiş olduğu dış politikanın yansımaları ve son uygulamalarından birisini; bugün yaşamış olduk. Bunun öncesine gitmekte yarar var; Antalya Diplomasi Forumu. Bu forum çerçevesinde tarafların bir araya gelmesi, sonra İstanbul'da buluşma ve nihayetinde de 22 Temmuz'da 'Dörtlü Zirve' adını verdiğimiz Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye birlikte bu konuda ortak bir girişimi gerçekleştirmiş oldular. Başladıkları noktadan son ana kadar burada adına da 'tahıl koridoru' dediğimiz, dünyanın da çok fakru zaruret içerisinde olduğu bir dönemde; bu koridordan dünyayı rahatlatacak, gıda krizini gündemden düşürecek miktarda bir geçiş söz konusu oldu. 431 gemi geçti ve bu da yaklaşık 10 milyon ton tahıl başta olmak üzere gıda ürünlerine tekabül ediyordu. Yüzde 60'tan fazlasını en az ihtiyacı olan ülkeler alırken, en fazla buna ihtiyacı olan ülkelerin aldıklarıysa maalesef yüzde 6'larda kalmıştı. Bu da yetmezmiş gibi son anda Ukrayna-Rusya arasındaki yeni gerginlikle beraber, buna Rusya tarafı yeni bir aksiyon olarak askıya almıştı" dedi.,
'DÜNYA DERİN BİR NEFES ALDI'
Türkiye'nin bu konuda dünyanın saygısının kazanan önemli adımlar attığını söyleyen Kirişci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, tıpkı bu koridorun başlangıcında, devamında esirlerin takasında ve şimdi de Rusya'nın askıya aldığı bu kararın inşallah yeniden kaldırılması ve kaldığı yerden devam etmesi adına önemli bir girişimi sağlamış oldu. Dünya bir kez daha derin bir nefes aldı. Temennimiz, arzumuz iki ülke arasındaki bu çatışmanın, bu savaşın barışla son bulması ve devamında da coğrafyamızda hayatın kendi normal akışı içerisinde sürmesidir. Burada dünyanın gerçekten Cumhurbaşkanı'mızı ve Türkiye'yi takdirlerini, içeride duymayanlar ya da duymak istemeyenler de duyarlar. Bu ülke, bu lideriyle birlikte 'Türkiye Yüzyılı' adını verdiğimiz 2023 ile birlikte yeni bir şahlanışı daha gerçekleştirecek. Ben de Tarım ve Orman Bakanı olarak Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu moderatör, arabulucu rolüne olumlu tepki veren Sayın Putin'e şükranlarımı sunuyorum. Sektör olarak her iki tarafa da teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. İnşallah bu darboğaz geride kalacak, bu konu daha önce kaldığı noktadan devam etmiş olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU
2022-11-02 15:15:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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