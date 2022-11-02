Otomobilden rastgele ateş açan 2 kişiye gözaltı

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Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açarken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan B.K. (20) ve E.S. (21) gözaltına alındı.

İzmit'te B.K. ve E.S., seyir halindeki otomobilin penceresinden etrafa rastgele ateş açtı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiler, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri inceleyen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ateş eden 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. B.K. ve E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-11-02 16:53:30



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