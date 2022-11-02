Otomobilden rastgele ateş açan 2 kişiye gözaltı (2)

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SERBEST KALDILAR

İzmit'te, otomobilden rastgele ateş açıp, çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşmaları nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.K. ve E.S., savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-11-02 17:19:43



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