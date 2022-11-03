Bahçede çalışırken evinde yangın çıktı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde İsmail Yılmaz'a (88) ait evde yangın çıktı. Bahçede çalıştığı sırada dumanları fark edip, gelen ev sahibi söndürme çalışmalarını üzüntü ile izledi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Sipahiler Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyeye haber verilirken, ev sahibinin içeride olduğu düşünen komşuları panik yaşadı. Ekipler alevlere müdahale ederken, bahçede çalıştığı sırada dumanları fark eden Yılmaz evine geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarını üzüntü içinde izleyen İsmail Yılmaz, sobadan sıçrayan kıvılcımların yangına neden olmuş olabileceğini söyledi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-11-03 12:01:12



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