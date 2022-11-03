Otomobil, kaldırımdaki beton direğe çarptı: 5 yaralı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde otomobilin kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Körfez Esentepe Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Deveci idaresindeki 06 HYJ 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, beton elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü ve ön koltukta oturan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan Volkan Deveci, Hatice Öner, Ali Deveci, Sezer Yılmaz ve Yasemin Öner isimli bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2022-11-03 15:33:27



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