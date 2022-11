Hepsiburada´dan 'Efsane Kasım´a özel 1000 kişilik istihdam  

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 100 bin metrekare alana kurulu operasyon merkezindeki Hepsiburada´nın tüm personeli, `Efsane Kasım´ için hummalı bir çalışma yürüttü. Bu dönemde 1000 kişilik ek istihdam sağladıklarını belirten Operasyon Grup Başkanı Mehmethan Yallagöz, kasımın perakende ve ticaret sektörü için en yoğun ay olduğunu ve kasım ayını yılın hasat mevsimi olarak nitelendirdiklerini ifade etti. Şirketin Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ise `Efsane Kasım´ döneminde, ay sonuna kadar farklı indirimler ve ödeme kolaylıklarıyla müşterilerini karşılayacaklarını söyledi.Hepsiburada´nın, Gebze İnönü Mahallesi Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezinde tüm çalışanlar `Efsane Kasım´ nedeniyle seferber oldu. 7 seneden bu yana her kasım ayında indirimli satışların ve kampanyaların başlamasıyla e-ticarete olan talepte büyük bir artış yaşanıyor. Kasım ayında yapılan indirimler sebebiyle oluşan yoğun talebi karşılamak için Hepsiburada yönetimi, mevcut çalışan sayısına ek olarak, bu dönemde yaklaşık 1000 kişinin daha istihdam edildiğini belirtti."KASIM AYINI `HASAT MEVSİMİ´ OLARAK NİTELENDİRİYORUZ"Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Mehmethan Yallagöz, kasım ayının perakende ve e-ticaret sektörü için en yoğun ay olduğunu söyleyerek, "Platform olarak bu aya çok ciddi şekilde hazırlandık. Lojistik olarak da kasım ayını her zaman yılın hasat mevsimi olarak nitelendiriyoruz. Bütün bir yıl boyunca ekimlerimizi yapıyoruz, hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kasımda da iyi bir hasat yapmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.'PANDEMİDEKİ ARTIŞ HIZIMIZ HALA DEVAM EDİYOR'Pandemi dönemi internet alışverişindeki artışın daha sonrasında düşmediğini belirten Yallagöz, "Pandemi esasında bizler için bir kültür değişimi oldu. Müşteri beklenti ve davranışlarında önemli değişimler ortaya çıktı. Alışverişi kültüründeki bu değişimi farklı yönleriyle yakından takip ederek, müşteri beklentilerine uygun biçimde hizmetlerimizde bazı ek düzenlemeler yaptık. Pandemi sebebiyle online alışverişte yaşanan artışın, pandemi sonrasında da sürmesinden memnunuz. Bu durum, kullanıcıların e-ticareti sevdiğini gösteriyor. Müşteriler online alışverişi artık hayatlarının bir parçası olarak görüyor. Bu sayede pandemiden sonra da satışlarımızdaki canlılık artışını sürdürerek devam etti" diye konuştu. "EKİM VE KASIM AYINDA BİN KİŞİLİK ARTI İSTİHDAM SAĞLIYORUZ"Yallagöz, ekim ve kasım aylarında mevcut istihdama bin kişiyi daha eklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"Şu anda bulunduğumuz yer, esas olarak bizim lojistik üssümüz. 1000 bin metrekarede hizmet verdiğimiz, kargo firmasıyla entegre olduğumuz bir tesis. Bu tesisin Tuzla, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Erzurum ve Adana'da da benzerlerinden birer tane var. Biz platform olarak, 24 saatte nihai müşteriye paketi ulaştırmak için bu bölgeleri özellikle seçtik. Ama kasım ayında yüksek talep nedeniyle, geçici olarak iki ana depo daha hazırladık. Bunun bir tanesi Ankara'da, bir tanesi İstanbul Tuzla'da. Kasım ayını başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Normalin çok üstünde stoklarımız oluyor. Stok miktarımız iki kata yakın artıyor. Kasım ayında aynı zamanda çok ciddi bir istihdam da yaratıyoruz. Ekim ve kasım aylarında istihdam oranımızın bin kişi arttığını söyleyebilirim. Araç yatırımlarıyla, ekipman yatırımlarıyla ve teknolojilerle beraber büyük bir ekosistem oluşturmuş oluyor."ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN EK GELİR FIRSATI3-4 sene önce başlattıkları bir uygulamayla, son dönemlerde istihdama yönelik ihtiyaçlarını üniversitelerden karşıladıklarını söyleyen Yallagöz, "Üniversitelere giderek, şirketimizin tanıtımını yapıyoruz. Öğrencilerle görüşerek çok büyük bir öğrenci kitlesiyle, önce oryantasyonlarını yaptıktan sonra, bu yoğun dönemde onlarla çalışıyoruz. Hatta bu sene 1.000´e yakın arkadaşla çalışacağız. Bu çalışmanın genç arkadaşların geleceğine bu anlamda da önemli fayda sağladığını düşünüyoruz. Bizimle geçici olarak çalışmaya gelip, okullarını bitirdikten sonra ekibimize dahil olan çok fazla genç arkadaşımız oluyor" ifadelerini kullandı. "KOBİ'LER İÇİN DE EKSTRA BİR İŞ"Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ise 7 sene önce "Efsane Kasım" adının verildiği özel dönemin başladığını hatırlatarak, ay sonuna kadar müşterilerinin karşısına farklı indirim ve ayrıcalıklarla çıkacaklarını kaydetti. Kasım döneminin hem perakendeciler için, hem de e-ticaret için çok önemli bir ay olduğunu söyleyen Özgün, "Sene sonuna geldiğimiz bu dönemde satışlar artıyor, cirolar yükseliyor, müşterilere farklı indirim kampanyaları sunuluyor. Toplam işimizin büyük bir kısmını da pazar yeri operasyonları üzerinden yaptığımız için, bu aynı zamanda KOBİ´ler açısından ekstra bir iş demek, ciro demek, sene sonuna doğru da işlerini büyütmek demek. Bunun ekonomiye de önemli bir kaldıraç etkisi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.'GEBZE'DEKİ BU YERİMİZ BİZİM AKILLI OPERASYON MERKEZİMİZ'Kasım ayında siparişlerin ciddi bir yükselişe geçtiğini belirten Özgün, "Gebze´deki bu tesis bizim `Akıllı Operasyon Merkezi´miz. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde bunun gibi operasyon merkezlerimiz bulunmakta. Kasım döneminde aldığımız siparişlerde ciddi artışlar yaşanıyor. Amacımız, müşterimiz siparişini verdiği anda, bunun için bir yol haritası çizmek ve en hızlı ve güvenli şekilde, tam da istedikleri gibi ürünlerini müşterilerimize ulaştırmak. Bunun için Türkiye'de kendi yazılım uzmanlarımıza geliştirdiğimiz lojistik altyapısını ve algoritmasını kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi operasyonlarımız çok yüksek motivasyonla devam ediyor. 1 Kasım'da başladık, yüksek bir talep olduğunu görüyoruz. Biz de müşterilerimize ürünlerini tam istedikleri zamanda götürebilmek için 7 gün 24 saat çalışıyoruz" dedi.ÖZEL KAMPANYALARÖzgün, Kasım ayına özel kampanyaları ise şöyle anlattı:"Efsane Kasım bu yıl bizim için, akıllı alışveriş demek. Akıllı alışveriş odağında müşterilerimiz için çok farklı imkanlar sunuyoruz. 'Şimdi al, şubatta öde' gibi kampanyalarımız ve müşterilerimizin ihtiyaç ve alışveriş alışkanlıklarına göre özel olarak hazırladığımız kuponlarla ilk günlerden büyük ilgiyle karşılandı. Toparlarsak, aslında onları uçtan uca avantajlı alışveriş yapabilecekleri bir Kasım ayı bekliyor diyebiliriz. Bu döneme elbette Türkiye'nin her yerinden on binlerce küçük ve orta ölçekli işletmeyle beraber hazırlandık. Onların hazırladıkları ürünleri milyonlarca müşterimize ulaştırmak için çalışıyoruz. Şöyle düşünün, örneğin Kırşehir'deki bir satıcının ürününü, ertesi gün İstanbul´daki bir müşterimize teslim ediyoruz. Bu da satıcılarımızın bizimle beraber büyümesi anlamına geliyor.""OPERASYONUMUZU, 90 BİNİN ÜZERİNDE İŞ ORTAĞIMIZLA BERABER YÜRÜTÜYORUZ"90 bine yakın iş ortaklarının olduğunu açıklayan Özgün, "Pazar yeri operasyonumuz üzerinde, her geçen gün satıcı sayımız artma eğiliminde. Operasyonumuzu şu anda 90 binin üzerinde iş ortağımızla beraber yürütüyoruz. Onlara sunduğumuz portal üzerinden de e-ticarete girişlerini sağlıyoruz. Ürünlerinin resimlerini yüklüyorlar, onlara eğitimler veriyoruz, gerek duyduklarında onlara finansal fırsatlar sağlıyoruz. Sahip olduğumuz tüm dijital teknolojilere, onların yeni müşterilere ulaşması için kullanıyoruz" diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Kocaeli DHA

