Oltayla balık tutmak isterken denize düştü, itfaiye kurtardı

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, oltayla balık tutmak isterken dengesini kaybedip denize düşen Ahmet Özcan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Özcan, tedaviye alındı.

Olay, saat 23.15 sıralarında İzmit Marina İskelesi yakınlarında meydana geldi. Balık tutmak için iskeleye gelen Ahmet Özcan, oltayı denize fırlattığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize giren itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan Ahmet Özcan, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-11-05 00:02:45



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