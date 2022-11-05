Prof. Dr. Sertçelik: Camiler depreme karşı elden geçirilmeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Sertçelik: Camiler depreme karşı elden geçirilmeli

DHA

Prof. Dr. Sertçelik: Camiler depreme karşı elden geçirilmeli


Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İzmir'de meydana gelen 4.9'luk depremde bir caminin minaresinin hasar gördüğünü belirterek, "Camiler afet sonrasında lojistik alan olarak kullanılabilir. Kısa bir süre için vatandaşlar orada zaman geçirebilir, geceyi orada geçirebilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir. O nedenle camiler bizim için önemli alanlar. Özellikle depremlere dayanıklı olup olmadığının elden geçirilmesi gerekiyor. Burada en büyük tehlikeler minareler olarak görülüyor. Mutlaka minarelerin elden geçirilmesi lazım" dedi. 
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir'de yaşanan depremde bir caminin minaresinin yıkıldığını belirten Sertçelik, "Aslında baktığımızda her mahallede en az bir tane camimiz var. Örneğin Kocaeli'de 1200'ün üzerinde camimiz var. Bu camiler deprem anında ve deprem sonrası lokasyon olarak belirlenmesi gerekir. Halkın belki toplanma alanlarının nerede olduğunu bilmiyordur ama caminin nerede olduğunu bütün halk, bütün bireyler biliyor. Bu alanların toplanma alanı ya da lojistik alan olarak kullanılması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Caminin olduğu alan, hem bina olarak kendisi hem bahçesi bir deprem sonrasında insanların rahatlıkla yardımları alabilecekleri, belki o geceyi orada geçirebilecekleri ve sonrasında da devlet tarafından yönlendirmeyle daha uygun, güvenilir alanlara taşınabileceği alanlar olması gerekir." dedi. 
Sertçelik minarelerin elden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ancak İzmir'de yaşanan depremde de gördük minarelerle ilgili bir problemimiz var. Minarelerin yüksek olması, uygun yapılmamış olması, mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış olması gibi nedenlerden dolayı bir korku yaratıyor. Bu aslında karşımızda duran bir tehlike. Bunların elden geçirilerek camilerimizin olası depremlerde bir lojistik alan afetlerden sonra kullanılması yönünde mutlaka çalışmaların yapılması gerekiyor. Camiler afet sonrasında lojistik alan olarak kullanılabilir. Kısa bir süre için vatandaşlar orada zaman geçirebilir, geceyi orada geçirebilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir. O nedenle camiler bizim için önemli alanlar ve hali hazırda var olan alanlar. Özellikle depremlere dayanıklı olup olmadığının elden geçirilmesi gerekiyor" dedi. 
'EN BÜYÜK TEHLİKELER MİNARELER' 
Sarsıntı anından yüksek yapılar olan minarelerin olumsuzluk yaratabileceğini söyleyen Sertçelik, şöyle konuştu: 
"Burada en büyük tehlikeler minareler olarak görülüyor. Mutlaka minarelerin elden geçirilmesi lazım. Bununla ilgili çalışmalar var. İstanbul ve Bursa'da bununla ilgili çalışmalar yapan hocalarımız var ve oradaki camilerin büyük bir çoğunluğu elden geçirildi. Diğer illerde de mutlaka bu tür çalışmaların yapılması ve devlet tarafından desteklenmesi önemlidir"  
'TATBİKATLAR VATANDAŞLARI DEPREME, AFETLERE HAZIRLAR' 
Düzce depreminin yıl dönümünde tüm yurtta yapılacak olan deprem tatbikatının her kesim için son derece önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Sertçelik, şu açıklamada bulundu: 
"2021 yılı AFAD tarafından eğitim yılı olarak kabul edilmişti ve bu kapsamda 50 milyondan fazla birey eğitim aldı. 2022 yılı da tatbikat yılı olarak ilan edildi ve ülke çapında sürekli olarak tatbikatlar yapılıyor. Bunun en kapsamlısı Düzce depreminin Türkiye tarihindeki önemi de dikkate alınarak 12 Kasım tarihinde yapılacak. Tüm Türkiye'de yapılacak. Tüm kurumlar da bu organizasyon içerisinde yer alıyor. Çok büyük, çok önemli bir tatbikat aslında. Dünyada da örnekleri var, geçtiğimiz aylarda Meksika'da meydana gelen depremden hemen önce tatbikatın yapılması ve arkasından depremin olması bu olayların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu açıdan bizim için bu tatbikatlar çok önemli. Küçük ölçekli çalışmalar zaten yapılıyordu ama tüm Türkiye'yi kapsayan böyle bir tatbikat hepimiz için önemlidir. Tatbikatların çok sayıda yapılması vatandaşları depreme, afetlere hazırlar. Sık sık yapılması gerekir." (DHA) 
 
 DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR
2022-11-05 10:50:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) OLTAYLA BALIK TUTMAK İSTERKEN DENİZE DÜŞTÜ, İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OLTAYLA BALIK TUTMAK İSTERKEN DENİZE ...
Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Kocaeli'de balık tutarken denize düşen kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kocaeli'de balık tutarken denize düşen kişiyi itfaiye ...
OLTAYLA BALIK TUTMAK İSTERKEN DENİZE DÜŞTÜ, İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER OLTAYLA BALIK TUTMAK İSTERKEN DENİZE DÜŞTÜ, İTFAİYE ...
Oltayla balık tutmak isterken denize düştü, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Oltayla balık tutmak isterken denize düştü, itfaiye ...
Kocaeli'de öğrenciler atık kağıtlardan elde ettikleri gelirle okula zemin temizleme makinesini aldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de öğrenciler atık kağıtlardan elde ettikleri ...
Gölcük'te Kızılay Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Gölcük'te Kızılay Haftası kutlandı
Gölcük'te sahipsiz hayvanlar özel araçla rehabilitasyon merkezine nakledilecek
YEREL HABERLER Gölcük'te sahipsiz hayvanlar özel araçla ...
Hepsiburada "Efsane Kasım" kampanyasına hızlı başladı
YEREL HABERLER Hepsiburada "Efsane Kasım" kampanyasına hızlı başladı
(Görüntülü) HEPSİBURADA&#039;DAN &#039;EFSANE KASIM&#039;A ÖZEL 1000 KİŞİLİK İSTİHDAM
YEREL HABERLER (Görüntülü) HEPSİBURADA'DAN 'EFSANE ...
(Görüntülü)YEĞENİNİ, ANNESİNİN BAKIMI KAVGASINDA ÖLDÜRMÜŞ -YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü)YEĞENİNİ, ANNESİNİN BAKIMI KAVGASINDA ...
(Görüntülü) YEĞENİNİ, ANNESİNİN BAKIMI KAVGASINDA ÖLDÜRMÜŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YEĞENİNİ, ANNESİNİN BAKIMI KAVGASINDA ...
Yeğenini, annesinin bakımı kavgasında öldürmüş
YEREL HABERLER Yeğenini, annesinin bakımı kavgasında öldürmüş
Hepsiburada´dan 'Efsane Kasım´a özel 1000 kişilik istihdam  
YEREL HABERLER Hepsiburada´dan 'Efsane Kasım´a özel 1000 kişilik ...
Kocaeli’de "Güvenli Eğitim, Güvenli Sürüş" semineri
YEREL HABERLER Kocaeli’de "Güvenli Eğitim, Güvenli Sürüş" semineri
Yedigöller Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Yedigöller Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına ...
Kocaeli'de arkadaşının evine giden kişinin şüpheli ölümüne ilişkin dava
YEREL HABERLER Kocaeli'de arkadaşının evine giden kişinin şüpheli ...
Kocaeli'de dernek lokalinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi davasında karar
YEREL HABERLER Kocaeli'de dernek lokalinde bir kişinin bıçaklanarak ...
(Görüntülü) İZMİT KÖRFEZİ&#039;Nİ KİRLETEN GEMİYE 3 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü) İZMİT KÖRFEZİ'Nİ KİRLETEN GEMİYE 3 ...
(Görüntülü)OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 5 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 5 ...
Otomobil, kaldırımdaki beton direğe çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kaldırımdaki beton direğe çarptı: 5 yaralı
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza 
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin ...
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 550 bin ...
Kocaeli'de 119 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 119 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.