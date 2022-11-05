Apartmanın elektrik panosu yandı, 2 kişi dumandan etkilendi



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Gölcük Değirmendere Atatürk Mahallesi Sabiha Gökçen Caddesi'nde bulunan bir apartmanın elektrik panosunda öğle saatlerinde yangın çıktı. Panodan dumanın yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik panosunda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle apartmanı duman kaplarken, bina da boşaltıldı. Yangın sırasında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen Fatma İ. ve Fadima K. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2022-11-05 13:26:59



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