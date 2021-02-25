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Kocaeli merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede
AA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilirken, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, yurt dışındaki bahis sitelerinden yönetici bayilik (admin) aldıkları, kendilerine oluşturdukları alt bayilere limit belirleyerek bahis oynattıkları belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Şubat'ta yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle Kocaeli, Aydın, Sakarya ve Düzce'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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