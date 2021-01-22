Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.
Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 4 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 3'ünün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.
YORUMLAR