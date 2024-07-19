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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde acı olay! Yürüyüş yaparken hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Sahilde yürüyüş yaparken kayalıklara düşen kadın öldü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde yürüyüş yaparken kayalıklara düşerek boynu kırılan 68 yaşındaki Neriman Bayburtlu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:01 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:01
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        Kocaeli'nde acı olay! Yürüyüş yaparken hayatını kaybetti
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        Kocaeli'ndeki olay akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Halıdere sahilinde meydana geldi. Evine 100 metre mesafedeki sahilde yürüyüş yapan Neriman Bayburtlu, dengesini kaybederek kayalıkların üzerine düştü. Bayburtlu'nun hareketsiz kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Neriman Bayburtlunun cenazesi, kesin ölüm sebebini belirlemek amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Bayburtlu'nun çocuklarının Almanya'da olduğu ve kendisinin de Alzheimer hastası eşiyle birlikte yaşadığı öğrenildi

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