KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Kocaeli başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Kocaeli ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ