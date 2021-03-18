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Kocaeli'nde "yerel hayvan koruma görevlileri" iş başında

Kocaeli'nde, "yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi" alan hayvanseverler, sorumlu oldukları bölgelerdeki sokak hayvanlarının bakımını üstleniyor.

Kocaeli'nde
AA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen eğitimlere bu yıl 120 hayvansever katıldı.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenen eğitimin ardından "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartı Belgesi"ne sahip görevliler, sokak hayvanlarının bakımını yapıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, sahipsiz hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili düzenlenen eğitim programını tamamlayanları tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla iş birliği yapmaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Ardıç, "Bu ailenin büyümesi, bu farkındalığa sahip insanların artması bizim için çok önemli." ifadesini kullandı.

Yerel hayvan koruma gönüllülerinin, özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekanlarında, bulundukları bölgede yaşamaları için sorumluluk üstlendiğine işaret eden Ardıç, şunları kaydetti:

"Yerel hayvan koruma gönüllüleri, sahipsiz hayvanların bakımlarının ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi faaliyetleri yerel yönetimlerle eşgüdümlü olarak yapar. Bölgelerindeki lokanta, iş yeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediyeyle iş birliği içinde gerçekleştiren gönüllüler, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik olarak geçici bakımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım etmekle halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla da sorumludur."

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürü İlker Özoğlu da 5199 sayılı kanunla ilgili gerekli değişikliklerin yapıldığını belirterek, "Hayvanları koruma konusunda daha etkin ve caydırıcı kanunlar getiriliyor." ifadesini kullandı.

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