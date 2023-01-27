AA

Kocaeli'nin deniz uçağı, Marmara Denizi'nde de denetim uçuşu gerçekleştirecek. Kocaeli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2007 yılından itibaren İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen kontrol ve denetim uçuşları Türkiye'ye örnek oldu. İzmit Körfezi'nde kirliliğin önüne geçilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren belediyeye bağlı iştiraklerden İZAYDAŞ bünyesinde faaliyet gösteren deniz kontrol ve denetim uçağının denetim alanıyla ilgili değişiklik yapıldı.

TÜÇA ADINA ARTIK TÜM MARMARA'DA DENETİM YAPACAK Deniz uçağı, Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere deniz kirliliğiyle mücadele çerçevesinde yetkilendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) adına artık tüm Marmara'da denetim uçuşlarına devam edecek.