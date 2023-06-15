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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli savrularak yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ö.O. idaresindeki otomobil, M.A. idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan M.A. yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli savrularak yaralandı
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İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli savrularak yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.O. idaresindeki otomobil, M.A. idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan M.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bisikletliyi ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, sürücü Ö.O.'ya yaptığı alkol testi negatif çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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