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        Haberler Gündem Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek 2 gün yasaklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek 2 gün yasaklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:42 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:42
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        Kocaeli'de denize girmek 2 gün yasaklandı
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        Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ve yarın ilçede bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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