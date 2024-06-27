Kocaeli'nin Kandıra sahillerinde denize girmek 2 gün yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyecek
Giriş: 27.06.2024 - 00:42 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:42
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ve yarın ilçede bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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