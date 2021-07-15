Otomobilin çarptığı yaya öldü

AA

D-130 kara yolu Altınkemer Kültür Merkezi mevkisi Yalova istikametinde O.Y.Y. idaresindeki 41 BG 750 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Lokman K'ye (33) çarptı.Yavaşlayan otomobile, 3 aracın çarpmasıyla zincirleme trafik kazası da meydana geldi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Lokman K'yi müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı.Yaralı yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolunun Yalova istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.