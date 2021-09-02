Kocaeli, otomotiv ihracatında liderlik koltuğuna oturdu

AA

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 780 milyon 61 bin dolarla Kocaeli oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2 milyar 420 milyon 28 bin dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi 780 milyon 61 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bursa, 541 milyon 661 bin dolarla ikinci ve İstanbul 526 milyon 384 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 173 milyon 593 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 82 milyon 781 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Bu yılın ağustos ayında tüm ana üretim üslerinin ihracatında 2020'nin aynı dönemine göre artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 126, Bursa'nın yüzde 45, İstanbul'un yüzde 25, Sakarya'nın yüzde 40 ve Ankara'nın yüzde 12 arttı.

- İhracat pazarında ilk 3 değişmedi

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen ay 311 milyon 234 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 297 milyon 377 bin dolarla Birleşik Krallık ve 259 milyon 659 bin dolarla Fransa izledi.

Slovenya, 185 milyon 643 bin dolarla dördüncü ve İtalya 178 milyon 980 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 101 milyon 911 bin dolar, Rusya Federasyonu'na ise 58 milyon 287 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 211 arttı

Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında yüzde 211'lik artış kaydedildi.

İhracat artışı Slovenya'ya yüzde 174, Rusya Federasyonu'na yüzde 83, Fransa'ya yüzde 76, İtalya'ya yüzde 53 ve Almanya'ya da yüzde 23 düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın ağustos ayı ile 2020'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

Otomotiv sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren iller (1.000 dolar) İl 2020 Ağustos 2021 Ağustos Değişim (yüzde) KOCAELI 345.691 780.061 126 BURSA 374.099 541.661 45 İSTANBUL 422.436 526.384 25 SAKARYA 124.077 173.593 40 ANKARA 73.667 82.781 12 İZMIR 48.748 61.399 26 MANISA 36.254 53.481 48 KONYA 31.153 53.021 70 KIRŞEHIR 15.199 33.151 118 ÇANKIRI 16.904 17.407 3 SAMSUN 7.681 13.750 79 AYDIN 6.797 11.820 74 ADANA 5.105 10.933 114 HATAY 5.993 9.603 60 TEKIRDAĞ 4.537 6.818 50 MERSIN 3.421 5.945 74 BALIKESIR 4.190 5.386 29 GAZIANTEP 1.294 4.879 277 ESKIŞEHIR 2.105 4.650 121 TRABZON 2.343 3.476 48