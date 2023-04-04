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Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı

Yapımı tamamlanan 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı
AA

İzmit Cephanelik mevkisinde 368 bin 668 metrekare alanda inşa edilen ve bünyesinde 6 farklı hastane bulunan hastanede acil servis birimleri ile bazı poliklinikler bugün itibariyle hastalara kapılarını açtı.

Kocaeli tarihindeki en büyük sağlık yatırımı olan hastanenin resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

"BÜTÜN HASTANELERİN BİR ARADA OLMASI ÇOK GÜZEL"

Hastaneye gelenlerden Özkan Bozali, bütün hastanelerin bir arada bulunmasının çok güzel olduğunu vurgulayarak, sadece Kocaeli'nin değil ülkenin önemli bir yatırım kazandığını söyledi.

Birgül Göç de hastanenin güzel ve temiz olduğuna değinerek, aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdi.

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