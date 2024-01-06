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        Haberler Gündem Kocaeli Valiliğinden fırtına uyarısı yapıldı

        Kocaeli Valiliğinden fırtına uyarısı yapıldı

        Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi'nde 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşlara uyarıda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 18:14 Güncelleme: 06.01.2024 - 18:14
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        Kocaeli için fırtına uyarısı
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        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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        #Kocaeli fırtına
        #haberler
        #kocaeli
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