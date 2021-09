Kocaeli ve Bartın'da gönüllüler sahilleri temizledi

AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörlüğü ve Let's Do It! Türkiye (Hadi Yapalım Türkiye) iş birliğinde İzmit sahili ve 7 mavi bayraklı plajda gerçekleştirilen etkinliğe katılanlara yelek, maske, eldiven, çöp torbası ve çöp toplama aparatları dağıtıldı.

Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte, 8 ayrı noktada atık toplandı.

Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği üyesi dalgıçlar da İzmit sahilinde denizden pet ve cam şişeler, araç lastiği ile plastik çöpleri çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 2 deniz süpürgesi, 2 amfibi araç, 2 kontrol botu ve 22 personel ile kıyı şeritlerinde temizlik yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, gazetecilere, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.

Gönüllü vatandaşların desteğiyle etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Çakmak, "Sabah saatlerinde Kocaeli'de 7 mavi bayraklı plaj ve İzmit sahilinde temizlik çalışması yaptık. Gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Bugün yaptığımız etkinlikte 61 kilogram plastik, 61 kilogram cam, 12 kilogram kağıt, 25,6 kilogram metal, 12 kilogram izmarit ve 4,9 kilogram diğer atık olmak üzere toplamda 162 kilogram çöp topladık." ifadelerini kullandı.

- "Temiz bir gelecek için çalışıyoruz"

Let's Do It! Türkiye Genel Sekreteri Rana Karayiğit de etkinliğin eş zamanlı olarak yapıldığını belirterek, "Atıksız bir dünya hayaliyle yola çıktık. Tek bir gün temizlik yapmak değil, temiz bir gelecek için çalışıyoruz. Hedefimiz her gün temizlik felsefesini vatandaşlarımıza aşılamak. Bugün 81 ilde 250 noktada bu çalışma yapılıyor." ifadelerini kullandı.

TÜRÇEV Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ise Kocaeli'nin çevre yatırımlarının örnek olduğuna işaret ederek, "TÜRÇEV olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En önemli çalışmamız mavi bayrak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla Kocaeli'nin 7 mavi bayraklı plajı oldu. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik de çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her gün çevremizi temiz tutmamız gerekiyor"

Bartın'da, belediye ve Lets Do It! iş birliğinde sahil temizliği yapıldı.

Kentin tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu'nda bir araya gelen Tema Vakfı ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ile öğrenciler, 3 kilometrelik plajı temizledi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, 180 ülkede 20 milyon gönüllünün aynı saatte etkinliğe katıldığını söyledi.

Salgın sürecinde temizliğin çok daha önemli hale geldiğine işaret eden Akın, "İstiyoruz ki bu temizlik sadece bugüne has olmasın. Bu temizlik bütün Türkiye'de, bütün dünyada gerçekleşiyor. Her gün temiz olmamız, her gün çevremizi temiz tutmamız gerekiyor." dedi.

Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmasında, 20 çöp poşeti atık toplandı.