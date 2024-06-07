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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli’de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi 4 saatte ikna edildi | Son dakika haberleri

        Kocaeli’de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi 4 saatte ikna edildi

        Kocaeli'de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi, müzakereci polislerin 4 saat süren yoğun çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 06:33 Güncelleme: 07.06.2024 - 06:33
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        Pompalı tüfekle sokağa çıktı, polis 4 saatte ikna etti
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        Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi, müzakereci polislerin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre; Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi'nde A.Ç’nin (24) pompalı tüfekle sokakta bağırdığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekat sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler güvenlik önemli aldı.

        Olay yerindeki gazetecilere röportaj vermeden silahını bırakmayacağını söyleyen A.Ç. müzakereci polislerin 4 saat süren yoğun çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

        Polis merkezine götürülen A.Ç'nin sorgusu sürüyor.

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