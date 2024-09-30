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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor: 0 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 0 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile Şanlıurfaspor, 0-0 berabere kaldı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 13'e, Şanlıurfaspor ise 7'ye yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 22:15 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:15
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        Kocaeli'de gol sesi çıkmadı!
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        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonucun ardından Kocaelispor haftayı 13 puanla, Şanlıurfaspor ise 7 puanla tamamladı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Siyahlılar, İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı Yeşilliler, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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