Kocaelispor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile MKE Ankaragücü, 1-1 berabere kaldı. 79. dakikada Markao'nun golüyle beraberliği kurtaran lider Kocaelispor puanını 58'e, MKE Ankaragücü ise 38'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Başkent ekibini öne geçiren golü 26. dakikada Owusu Kwabena atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 79. dakikada Markao kaydetti.
Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 58'e, MKE Ankaragücü ise 38'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. MKE Ankaragücü, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.